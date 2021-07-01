فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت أخبار المشاهير 145 زيارة كشفت الفنانة فيفي عبده عن غضبها بسبب عدم إعجاب أصدقائها بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت فيفي عبده”: “لما ألاقي عبدالله الرويشد أنا بشوفه بعمل له لايك وهو بيعمل لناس تانية لايك ومش بيعملي ماهو انا هتضايق اللي هيعملي لايك هعمله لايك اللي مش هيعملي لايك مش هعمله لايك وهحذفه من علي صفحتي “. وطلبت فيفي عبده من المطرب الكويتي عبدالله الرويشد أن يأمر من يدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل “لايك” لمنشورات فيفي عبده. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحت تهديد السلاح .. شاهد فيفي عبده تجمع الليكات تحت تهديد السلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.