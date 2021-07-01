تراند الفن: إضرب كرنب .. وعيش حياة العناتيل في السرير !

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - يأتي الملفوف (الكرنب) بين أكثر الأطعمة شيوعا والمفضلة لدى الكثيرين حول العالم، وبجانب نكهته المميزة، يعد الملفوف من الأطعمة الصحية، والممكن تناولها بأكثر من طريقة.

إلا أنه قلما تُعرف مزاياه وخصائصه الصحية، لذا نوضحها فيما يأتي:

مصدر غني لفيتامين سي

يتميز الملفوف بثرائه بفيتامين سي مقارنة بالبرتقال، وهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على نظام المناعة وتقويته بجانب فاعليته في تخفيف آثار مرض الزهايمر، والأمراض العصبية التنكسية الأخرى.

غني بالكبريت

الكبريت من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة، إذ يساعد في مكافحة الالتهابات، وتعزيز تعافي والتئام الجروح.. ونقص هذا العنصر يزيد خطر الإصابة بالعدوى الجرثومية.

يقي من السرطان

يحتوي الملفوف على مستويات جيدة من المركبات المضادة للسرطان، والتي تساعد في منع الأورام الخطيرة، بما في ذلك سرطان الثدي وغيره.

غني بمضادات الالتهابات

الملفوف غني بمضادات الالتهابات، بما في ذلك عنصر الجلوتامين المعروف بكونه مضادا قويا للالتهابات، ويساعد الملفوف في تخفيف أثار أنواع الالتهابات والحمى وآلام المفاصل والحساسية وتهيج الجلد وغيره.