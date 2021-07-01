تراند الفن: وزير النقل: الانتهاء من أعمال توسعة كوبري المنيب أغسطس المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا، إلى جانب كوبري المنيب الحالي، ومخطط الانتهاء منه في 30/8/2021 ليصبح أسرع كوبري على نهر النيل تم تنفيذه في مصر.

كما وجّه الوزير بسرعة البدء في إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية، للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع إسكندرية الزراعي بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد انتهاء التصميمات، مُوجهًا بالبدء الفوري في تنفيذها.

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة، سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب حيث سيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيرًا إلى “أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام”.

وأضاف أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها، ستُسهم في رفع مُستوى الخدمة لمُستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المُتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمُستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتًا إلى إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.

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