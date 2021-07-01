- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : سلطت قناة العربية الضوء على عدد من الفتيات يمارسن رياضة اليوغا على جبال عسير.
وقالت مدربة اليوغا هديل، نتمنى أن يكون هناك برامج مخصصة لليوجا بتحديد وجهات معينة لقضاء أسبوع استرخاء.
وأضافت : ” عندنا مستقبلاً نشاطات كثيرة في منطقة عسير، وسوف نقوم برحلات خاصة لليوغا”.
وتابعت : ” كل أماكن عسير جميلة بطبيعتها الجبلية وإطلالتها، وقد قمنا من قبل برياضات في تنومة والنماص، ومستقبلاً أفكر في تنفيذها على البحر”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتيات يمارسن “اليوغا” على قمم جبال عسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.