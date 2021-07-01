تراند الفن: فتيات يمارسن “اليوغا” على قمم جبال عسير

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد : سلطت قناة العربية الضوء على عدد من الفتيات يمارسن رياضة اليوغا على جبال عسير. وقالت مدربة اليوغا هديل، نتمنى أن يكون هناك برامج مخصصة لليوجا بتحديد وجهات معينة لقضاء أسبوع استرخاء. وأضافت : ” عندنا مستقبلاً نشاطات كثيرة في منطقة عسير، وسوف نقوم برحلات خاصة لليوغا”. وتابعت : ” كل أماكن عسير جميلة بطبيعتها الجبلية وإطلالتها، وقد قمنا من قبل برياضات في تنومة والنماص، ومستقبلاً أفكر في تنفيذها على البحر”.

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