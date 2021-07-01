تراند الفن: أحمد سامي يراقب الأهلي أمام بيراميدز قبل مواجهته في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - يواصل أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة تجهيز لاعبيه لخوض مُواجهته المُرتقبة أمام نظيره الأهلي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وسيقوم الجهاز الفني بمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز، لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف، خاصة في ظل ارتفاع مستوى الأهلي مؤخرًا بعد صعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستعاد الفريق، خدمات محمد عبد المنعم، المدافع، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الإسماعيلي الماضية، وسيعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين غدًا لتصحيح المسار واستعادة روح الجماعية مرة أخرى، خصوصا أن الأهلي يسعى للثأر من هزيمة الدور الأول في الدوري.

ويأمل سموحة في عودة الانتصارات من جديد لتأمين وجوده بالمربع الذهبي هذا الموسم، فضلًا عن استمرار ملاحقة المصري صاحب المركز الثالث.

وواصل فريق الكرة بنادي سموحه تدريباته على ملعبه بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة المارد الأحمر المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام، والتي ستقام على استاد الإسكندرية.

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