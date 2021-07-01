تراند الفن: شاهد: فيديو يرصد الأجواء الموسيقية والطبيعية في أعالي جبال السودة بعسير

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: سلطت قناة “العربية” الضوء على الأجواء الموسيقية والطبيعية في أعالي جبال السودة، وجاء ذلك في التقرير الذي رصدته مراسلة القناة فاطمة فهد.

وأشارت مراسلة “العربية”، إلى الأجواء الجميلة واللطيفة وتجمع السياح والمواطنين،بالإضافة إلى الإقبال الشديد على السياحة بجبال السودة.

ولفتت إلى انخفاض درجات الحرارة بجبال السودة في عسير ووصولها إلى 20 درجة مئوية، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الباصات التي تقل السياح إلى هذه المنطقة.

ونوهت بأن أهالي المنطقة حريصون على التنزه مع أسرهم، مضيفة:”طالعين يستمتعوا بالأجواء ويطبخون الأطعمة كالكبسة”.

وأبانت:” نحن في جبال السودة ولكن ليس في أعلى نقطة”، مشيرة إلى انبهار الزوار والسياح بنقاء الجو والمناظر الطبيعية.

وأكملت:” أكثر السياح هم من داخل السعودية ومستمتعين كثيرا بالجو”، مبينة:” المناطق الجبلية المرتفعة تشهد إقبالاً كبيراً، كما يوجد فن آخر يستهوي أهل المنطقة وهو الموسيقى”.

واستضافت فاطمة فهد، الفنان والمؤلف بدر الموسى في لقاء تلفزيوني للحديث عن الفن والموسيقى، حيث قال:”في الأماكن العامة بمجرد أطلع العود من غير عزف الناس تبدأ تتجمع لأنهم يحبون الفن والموسيقى والجمال”.

وأردف الموسى:” البيئة هنا تساعد الناس إن يكون عندها حس فني عال وتستمتع بكل أنواع الفنون كالموسيقى التي أصبحت تستهوي الشريحة الأكبر من المجتمع وصارت مطلوبة في كل مكان وفي كل الأنشطة السياحية”.

وتابع:” أحب أمارس الموسيقى في الأماكن العامة ووجدت استجابة رغم تخوفي في السابق من العزف في الأماكن العامة”.



