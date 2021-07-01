تراند الفن: من النهاردة تطبيق أسعار الكهرباء : احسب فاتورتك هنا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 03:09 مساءً - صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر أنه سيتم تطبيق أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد بدءًا من اليوم الخميس، وتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي العام الماضي بالإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025.

وأكد شاكر على أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتي تنتهى فى يوليو 2025 المواطن يعلم بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد والمقبل وحتى نهاية خطة رفع الدعم فى يوليو 2025.

واشار شاكر إلى أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل أول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر فى الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025.

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 38 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش بدلا من 96 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)..