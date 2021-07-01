شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات لأول مرة من هايبر بنده ضمن خصومات بنده الصفحة الرئيسية

يقدم هايبر بنده هذا الأسبوع العديد من الخصومات الجديدة لأول مرة منذ انشاؤه، وحتى الأن، فيعتبر هايبر بنده Hyper Panda بأسعاره المتميزة من أهم محلات البيع بالتجزئة، حيث يقدم منتجات عديده بخصومات مميزة جداً، وقد وصل بهذا إلى تكوينه سلسلة كاملة متوسعة في الوطن العربي بأكمله بجميع مدنه، فتعد عروض بنده الأسبوعية هي الأقوى خلال شهر يوليو، أو حتى نفاذ الكمية، والأكثر بحثاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر بنده اون لاين.

عروض بنده الأسبوعية على منتجات الألبان

تخفيضات وخصومات مميزة جداً مقدمة من بنده ماركت على جميع منتجات بندة Panda market لجميع عملاؤه في الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، ومنها: عرض مميز على الجبن الأبيض الملح الخفيف من ماركة الطيب Al Tayab، كما يتوفر خصم متميز على سعر الجبنة البيضاء من البقرات الثلاثة، وأيضاً على الجبنة الفيتا اليوناني، وكذلك الخصم المميز على الجبن البلدي العكاوي من خير الجياد Khair Al Gayad المتميزة المذاق، وكذا يوجد خصم مميز على الجبنة الرومي من جرين لاند، وعلى خليط الزبدة الغير مملحة من فونتا بيور Fonta Pure، ويوجد أيضاً خصومات مميزة على الجبنة الموتزاريلا من فرسانا Forsana، وكذلك خصم مميز على الجبنة الحلوم من أسترا.

خصومات بنده حتى نفاذ الكمية

عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل مقدمة فقط بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك على جميع المنتجات والسلع، ومنها: عرض على مرتديلا الدجاج السادة أو بالزيتون من أمريكانا، وكذلك خصم مميز على الجبن القشقوان البقري قليل الدسم من هجدو Hajdo، كما يتوفر عرض مميز جداً على اللبنة التركية من بينار، وعلى القشطة الطازجة من زينة Zainah.

خصومات بنده اون لاين

خصومات متعددة مقدمة من هايبر بنده ماركت على جميع المنتجات Panda market، ومن هذه العروض: عرض مميز جداً على الجبنة الاسطنبولي بالكيلو، وكذلك خصم على الجبنة الدوبل كريم لذيذة المذاق بالكيلو، وكذلك يتوفر تخفيض مميز على الحلاوة الطحينية السادة من ماركة الجبل Al Jabal، وعلى صدور الحبش المدخنة من حلواني اخوان.