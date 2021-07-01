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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتحرش بفتاة في وضح النهار بشارع في نيويورك ويحاول اغتصابها.
ويظهر الفيديو فتاة ترتدي ملابس قصيرة وتسير في الشارع وخلفها شاب يتابع خطواتها وبعد لحظات هاجمها من الخلف فسقطت على الأرض.
وذكر متداولو الفيديو أن شرطة نيويورك تبحث عن الرجل موضحين أن جنسيته “لاتيني” وبعد تحرشه جنسياً بالفتاة لاذ بالفرار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط شارع في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.