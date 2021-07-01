تراند الفن: «جامعة أم القرى» تتيح القبول لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً وفق ضوابط محددة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي، أن الجامعة ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على اكمال إجراءات القبول من عدمه، حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.

وأضاف أن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية 100٪؜ ومحوكمة بالكامل، مهيباً بالمتقدمين والمتقدمات للرجوع للمصادر الرسمية في الجامعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.

يمكن التقديم عبر الدخول على الرابط التالي :هنا.

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