تراند الفن: “القوى العاملة”: توفير 5.5 مليون فرصة عمل بالداخل والخارج في 7 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تمكنت خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليار وستمائة مليون جنيه مصري، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل، وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل مُنتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلًا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وأضاف سعفان، أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلًا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ولفت إلى أنه تم الترخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة، وذلك لمخالفتها أحكام القانون، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

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