تراند الفن: محمود العسيلي يطرح “على خدك”.. ويشوق متابعيه لأغاني الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - شارك الفنان محمود العسيلي مُتابعيه، سعادته بطرح أغنيته الجديدة “على خدك” ليعلن بها استعداده لطرح عدد من الأغاني بمناسبة الصيف.

ونشر العسيلي عبر حسابه الرسمي بـ “إنستجرام” بوستر الأغنية الجديدة، وعلق عليه، قائلًا: “على خدك.. دلوقتي موجودة على يوتيوب، بداية الصيف وبداية لحاجات كتير أوي.. قريب اللينك في البايو”.

وفي وقت سابق، تحدث الفنان محمود العسيلي، عن أغاني المهرجانات الشعبية والراب في ظل نجاح هذا اللون من الغناء خلال الفترة الحالية.

وقال العسيلي، خلال استضافته في برنامج “أجمد 7” مع جيهان عبدالله، على إذاعة “نجوم إف إم”، قائلًا: “هي حاجة كويسة جدًا وصحية، ومش لازم كل الناس تتأقلم، وهل سيأخذون زمانهم وزمان غيرهم؟، ولو مش عايز تسمع راب أو مهرجانات مفيش مشكلة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.