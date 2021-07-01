تراند الفن: “الثقافة” تحتفل بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية وتكرم 21 شخصية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أكد رئيس الاوبرا أن مراسم حفل الافتتاح تبدا بمظاهر احتفالية خارج المسرح وتشمل عروضا للموسيقى العسكرية، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح، يليها افتتاح معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح، بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع ويروى تاريخ مسرح سيد درويش واهم العروض التي استضافها، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح هم رجل الاعمال إسماعيل الحبشي، الفنان التشكيلي خالد هنو، الفنان سمير صبري، اسم المثال الدكتور جابر عبد المنعم حجازي مبدع تمثال سيد درويش، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبو الحسن سلام الأستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب، عائلة قرداحي، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودي قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية، المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة اوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفي، سامى فتح الله – اسم المرحوم المهندس عبد الرحمن نصار، اسم محمد البهتيمي أعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش، المهندسة نيره مصطفى هيبه المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية، محمد سعد، حسام الدين زكريا، أسرة المرحوم أمير شطا فنان الخط العربي ومن قدامى العاملين بالمسرح، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح.

يلى ذلك أمسية فنية تضم باقة من الاعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذى تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده والتي تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها شباكنا ستایره حرير، يهديك يرضيك، رمش عينه، ما أنحرمش العمر منك، أي والله، الحلوة، اسبقني يا قلبي، حبك نار، أما براوه، أكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، سيرة الحب، ليه يا قلبي ليه، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب، أداء ندى غالب، وليد حيدر، أحمد عفت، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري.

يشار ان الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش تشمل عروض لفرق اوبرا القاهرة، اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الرقص المسرحي الحديث، باليه اوبرا القاهرة، أوركسترا وتريات اوبرا الإسكندرية، مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، إلى جانب فرقتي ساوند تراك وفؤاد ومنيب.

ويعد مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية أحد أهم المسارح في مصر، ومن أقدمها حيث تم وضع حجر أساسه عام 1918، وكان اسمه في البداية تياترو محمد علي، صُمم ليماثل مسارح فيينا، والمسارح الكلاسيكية الأوروبية، وافتتح عام 1921م، وتم إطلاق اسم سيد درويش عليه في عام 1962، وقد طورته الدولة ليصبح مسرحًا من أهم المسارح الموجودة في الشرق الأوسط، وأعيد افتتاحه عام 2004.

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