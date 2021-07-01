تراند الفن: بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 5.10 نقاط ليقفل عند مستوى 10979.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 352 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وفيبكو، وأنابيب السعودية، وكيمانول، وإم آي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الحكير، والخليجية العامة، وعذيب للاتصالات، والمواساة، والأبحاث والإعلام فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.60% و6.56%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيمانول، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وفيبكو، وكيان السعودية، وكيمانول، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 150.20 نقطة ليقفل عند مستوى 22787.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 189 ألف سهم تقاسمتها 676 صفقة.

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