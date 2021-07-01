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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو لفتاة حسناء تستعرض مهاراتها في امتطاء الحصان، إعجاب عدد كبير من متابعي مواقع التواصل.
وأظهر مقطع الفيديو الفتاة الحسناء وهي تقفز من الأرض على ظهر الحصان بكل رشاقة، فيما قامت بإزالة “السرج واللجام” من على الحصان وامتطه بدونهما وهي تحافظ على توازنها.
وأصرت الفتاة على إظهار مهارتها في القفز بالحصان من أعلى الحواجز وذلك وهي ترفع يديها جانباً دون الإمساك بشيء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتاة حسناء تستعرض مهاراتها في ركوب الخيل والقفز دون “لجام” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.