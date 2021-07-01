تراند الفن: فتاة حسناء تستعرض مهاراتها في ركوب الخيل والقفز دون “لجام”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو لفتاة حسناء تستعرض مهاراتها في امتطاء الحصان، إعجاب عدد كبير من متابعي مواقع التواصل. وأظهر مقطع الفيديو الفتاة الحسناء وهي تقفز من الأرض على ظهر الحصان بكل رشاقة، فيما قامت بإزالة “السرج واللجام” من على الحصان وامتطه بدونهما وهي تحافظ على توازنها. وأصرت الفتاة على إظهار مهارتها في القفز بالحصان من أعلى الحواجز وذلك وهي ترفع يديها جانباً دون الإمساك بشيء.

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