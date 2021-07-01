تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1487 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 489126 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 469120 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7832 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :