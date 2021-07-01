تراند الفن: ضبط 14 محاولة تهرب جمركي لأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وسجائر بسفاجا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد شاذلي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 14 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والشيش والسجائر الإلكترونية، وكمية من المكملات الغذائية والملابس بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضحت إدارة الجمرك، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ14 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية، تبين وجود 4 خنجر و20 مطواة مختلفة الأشكال والأحجام، 19 شيشة إلكترونية، 31 سيجارة إلكترونية، 30 هاتف محمول ماركة آيفون وسامسونج نوت 10 و1856 شال صوف رجالي، 2285 قطعة ملابس جاهزة جديده متنوعة، 400 علبة برفان ماركات عالمية مُختلفةً، 1394 قطعة من مُستحضرات التجميل المتنوعة، 237 راوتر مقوي للشبكات، 959 علبة مكمل غذائي، 60 جركن مكمل غذائي سائل، وجهاز إزالة الشعر بالليزر مُخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

ونفذ الضبط كل من أحمد ممدوح، خالد عصمت، حماد علي، أحمد كمال، محمود حافظ مأموري الحركة، شعبان الريس، ومحمد حمدي مشرفي الحركة، بحضور حمدي صابر، مدير مجمع الوارد، وعبد المنعم ثابت، مدير التعريفة، وبلغت التعويضات الجمركية المُستحقة 4 مليون و293 ألف و524 جنيه.

وقرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 14 محضر ضبط جمركي بمعرفة ياسر عز العرب، بإدارة الشئون القانونية.

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