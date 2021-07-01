تراند الفن: ضبط عصابة المصوغات الذهبية المقلدة بشبين القناطر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - ألقت مباحث مركز شبين القناطر، القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين للنصب على أصحاب محال الذهب، وذلك من خلال بيع مصوغات مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية، تم التحفظ على المضبوطات، تولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقي بلاغ من هيثم منصور زيدان صاحب محل مجوهرات زيدان بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط “سمية ج.ر” صاحب محل كوافير، ومقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و”نسمة ح. ع” مقيمة محافظة الفيوم، “سامح ص. ز” ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

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