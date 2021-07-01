تراند الفن: “الصحة العالمية”: 10% ارتفاعًا في إصابات كورونا بأوروبا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الأوروبية التي تضم 53 دولة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ارتفعت بنسبة 10٪ الأسبوع الماضي، بعد انخفاضها لمدة 10 أسابيع متتالية.

وحذرت المنظمة من احتمال حدوث زيادة جديدة قبل الخريف، حيث دعت إلى مزيد من المراقبة لمباريات بطولة أوروبا 2020.

وأوضحت كاتي سمولوود، كبيرة مديري الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن البعض – مثل روسيا – يسجلون أعلى معدلات الوفيات اليومية بسبب الوباء.

وأشارت سمولوود إلى أن التجمعات الكبيرة يمكن أن تعمل كمضخمات من حيث انتقال العدوى، لذا فمن المهم أن تنفذ السلطات المحلية تقييمًا مستمرًا لمخاطر الصحة العامة.

وأكد هانز كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة أن سلالة دلتا الهندية الأكثر عدوى مع زيادة الاختلاط، السفر، التجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية، أدت إلى ارتفاع الإصابات، بينما كانت مستويات التطعيم في المنطقة لا تزال غير مرتفعة بما يكفي.

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