فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف معيض عوض خزيم، والد المريض عوض معيض، ضحية الإهمال من قبل مستشفى ظهران الجنوب، تطورات جديدة في قضية بتر قدم نجله اليمنى. وقال والد ضحية الإهمال، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة ضد المستشفى وجميع من شاركوا في الإهمال الذي تعرض له نجله، وصدر قرار بمنع عدد من الأطباء والمختصين من السفر ومغادرة البلاد”. وتابع: “القرار صدر بمنع عدد من الأطباء والمختصين من السفر ومغادرة البلاد، حتى يتم الانتهاء من جميع التحقيقات وإظهار النتائج”، حسبما أعلن موقع الوطن. والجدير بالذكر، أن المريض عوض معيض، كان يقف بين سيارتين، ويقوم بربط الحبل ليقوم بسحب أحداهما، لتأتي سيارة من الخلف وتصطدم بهما، ليتعرض لكسور بقدمه وقطع في الشرايين والأوردة، وتم نقله إلى مستشفى ظهران الجنوب. وأجريت للمريض عملية زراعة للشريان، ولكن تسممت قدمه اليمنى وتآكلت وتلوثت وأصيبت بالبكتيريا، ليتم بترها بسبب إهمال الأطباء، ليقدم بعد ذلك والده شكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة في قضية بتر قدم ضحية الإهمال بمستشفى ظهران الجنوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.