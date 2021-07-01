فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد الزبائن بطلب وجبة من أحد المطاعم في المملكة بطريقة مثيرة. ووثق مقطع الفيديو المتداول، قيام الرجل بطلب الوجبة كأنه يغني أغنية بمقام موسيقي، نال عليه استحسان رواد منصات التواصل الاجتماعي. وتبادل الزبون مع عامل المطعم أطراف الغناء أثناء طلب الوجبة، بطريقة مثيرة، قائلًا: “5 لحم كله مشوي، 5 بارد، 5 بيبسي، في بطاطس؟ هات 3، كم الحساب”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زبون يطلب وجبة من مطعم بطريقة مثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.