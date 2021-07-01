تراند الفن: تضم نوير وفيرنر.. تعرف على التشكيل الأسوأ في يورو 2020 حتى ربع النهائي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت شبكة “هوسكورد” العالمية للإحصاء، التشكيل الأسوأ في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وذلك حتى دور ربع النهائي التي وصلت له البطولة الآن.

وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: ويليامز، سازالاي، أوربان، ألايوسكي.

الوسط: ريبيتش، نيجو، كرياتشوفياك.

الهجوم: يليماز، فيرنر، بيرج.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” يوم غد الجمعة.

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