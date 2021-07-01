فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت شبكة “هوسكورد” العالمية للإحصاء، التشكيل الأسوأ في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وذلك حتى دور ربع النهائي التي وصلت له البطولة الآن.
وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: نوير.
الدفاع: ويليامز، سازالاي، أوربان، ألايوسكي.
الوسط: ريبيتش، نيجو، كرياتشوفياك.
الهجوم: يليماز، فيرنر، بيرج.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” يوم غد الجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تضم نوير وفيرنر.. تعرف على التشكيل الأسوأ في يورو 2020 حتى ربع النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.