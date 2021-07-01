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تراند الفن: بالصور.. ضباب كثيف على غابات ومتنزهات الباحة

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - خيّم الضباب الكثيف على غابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ، عادةً ما تكتسيه المنطقة خلال فصل الشتاء، في حين لم تبرح درجة الحرارة الـ 23 درجة مئوية.

وكثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، ودعت قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، كون الضباب يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.

يذكر أن الضباب يعدّ ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار، كان الضباب أشد كثافة.

ويحدث الضباب في المناطق الجبلية ومنها منطقة الباحة نظراً لأن درجات الحرارة في تلك المناطق تكون أقل من الأماكن المنخفضة، الأمر الذي يزيد تكثّف الهواء، وينتج عنه الضباب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالصور.. ضباب كثيف على غابات ومتنزهات الباحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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