تراند الفن: بالصور.. ضباب كثيف على غابات ومتنزهات الباحة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - خيّم الضباب الكثيف على غابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ، عادةً ما تكتسيه المنطقة خلال فصل الشتاء، في حين لم تبرح درجة الحرارة الـ 23 درجة مئوية.

وكثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، ودعت قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، كون الضباب يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.

يذكر أن الضباب يعدّ ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار، كان الضباب أشد كثافة.

ويحدث الضباب في المناطق الجبلية ومنها منطقة الباحة نظراً لأن درجات الحرارة في تلك المناطق تكون أقل من الأماكن المنخفضة، الأمر الذي يزيد تكثّف الهواء، وينتج عنه الضباب.

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