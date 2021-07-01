تراند الفن: الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه رئيسي في مدينة جرجا بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 05:09 مساءً - أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عمليات إصلاح خط مياه قطر 400 ملى بمركز جرجا، والذي تعرض لكسر مفاجئ فجر اليوم.

وأعادت الشركة ضخ المياه للمواطنين بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، حسب بيان للشركة.

وكان اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، صرح بأن قطع المياه عن مدينة جرجا اليوم 1 يوليو 2021 جاء نتيجة حدوث كسر مفاجئ لخط مياه قطر 400 ملي، وأنه تم الدفع بسيارات مياه نقية لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة الإصلاح.

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