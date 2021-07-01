نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 في السحب الجديد الخميس 1 يوليو مع مصطفى الاغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 والتي أصبحت واحدة من أفضل المسابقات العربية حيث يطمح الكثير من الشباب في الاشتراك بها من اجل تحقيق الكثير من الأحلام التي باتت صعبة تلك الأيام، كما ويقوم بتقديم برنامج صدى الملاعب الإعلامي الشهير مصطفى الآغا الذي يذاع على قناة إم بى سي مصر، ويتمكن المتسابق الفائز من الفوز بجائزة مالية ضخمة تصل الى ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي حيث يمكن لأي مشترك من الاشتراك وتحقيق الحلم الأكبر.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021

اشترك العديد من المتسابقين في برنامج صدى الملاعب للفوز في مسابقة الحلم وقد وصل عدد الفائزين إلى 67 فائز ومن بين هؤلاء الفائزين:

في يوم 27-2-2020 فاز كل من

السيد وائل أحمد ابراهيم بجائزة 5 آلاف دولار.

السيدة ميساء سيد حسين بخمسة آلاف دولار.

المتسابق يوسف محمد سليمان الزبيدات بجايزة قيمته 5000 دولار.

محمود محمد مصطفى ابراهيم بجائزة قيمتها 5 آلاف دولار.

الفائز يوسف السكي بمبلغ مالي قيمته 5000 دولار.

هيثم سعيد محمد الجساسي بحلم الخمسة آلاف دولار.

السيدة عواطف عبد الله عبد الرحيم بمبلغ مالي قيمته 5,000 دولار.

وفي سحب يوم 14-5-2020 فاز كل من المتسابق هاني عبدو علي وخلدون اسعد الغول بجائزة 5.000 ريال سعودي.

سحب 24-5-2020 تمكن من الفوز كل من ياسر محمد ذيباني، محمد فراس الشطة بجائزة عشرة آلاف ريال سعودي.

في سحب يوم 12-3-2020 فاز كل من

عمر احمد صالح فدعق بقسيمة نقدية بقيمة 10,000 دولار.

نوال عبد فاز 48000 دولار بمناسبة عيد الام.

سماح محمد إبراهيم وفاز بجائزة مالية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.

هنـــــــــــــــــــا……الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا “اخر فرصة للاشتراك على السحب اليوم”

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يتمكن أي متسابق من الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال على الرقم المرادف لبلدك هذا المتسابق أو من خلال تطبيق دريم أو عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج مسابقة الحلم، ويتمكن من الفوز بكل سهولة من خلال السحب المباشر على شاشة التلفاز من خلال برنامج صدي الملاعب مع مصطفي الاغا بكل شفافية بدون مشاكل والسحب على اكثر من مليون دولار ومنزل الاحلام باليونان.