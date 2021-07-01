تراند الفن: جهود حثيثة من «الصحة» للقضاء على «كورونا».. والتزام المواطن والمقيم كلمة السر (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 مساءً - تسير المملكة بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المنشود في تطعيم 70 % من المجتمع باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يعني تحقيق مناعة مجتمعية ضد الفيروس، وتقليل أعداد الإصابات والوفيات.

24 مليون محصن الهدف المرجو

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المستهدف هو تطعيم 70% من المجتمع باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح أن نسبة 70% من المجتمع تمثل تطعيم 17 مليون حال استهداف البالغين، أو 24 مليون حال استهداف جميع أفراد المجتمع.

ولفت إلى أنه في حال استكمال هذا العدد سوف تبدأ الوزارة بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، مبيناً أنه قريباً جداً سوف يتم إعطاء الجرعة الثانية.

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث حول أخذ جرعة ثالثة أو رابعة لكون هذا الأمر ما زال قيد البحث والدراسة، لكن ما يهم العالم اليوم هو توفير وإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح.

ومن أجل الوصول إلى هذه الأعداد وسعت الوزارة من نطاق الفئات المستهدفة بالتطعيم من خلال تطعيم فئات العمرية من 12 إلى 18 عاما وإعطاء الجرعة الثانية لمن هم بعمر الـ50 عاماَ.

تطعيم فئة البالغين من 12 إلى 18 عاماً

وأعلنت وزارة الصحة عن تطعيم فئة البالغين من سن 12 إلى 18 عاماً من أجل زيادة أعداد المطعمين بالمملكة، وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله أن استمرار تلقي صغار السن اللقاح سيولد مناعة مجتمعية أكبر.

وأشار إلى أن ذلك سيقلل من انتشار العدوى، ويخفض نسبة الحالات الحرجة بالمستشفيات.

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