نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابح في مسابقة الحلم اليوم الخميس بجائزة 250 ألف دولار في سحب رقم 15 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرابح في مسابقة الحلم اليوم والجائزة الكبري 250 ألف دولار . ذلك الاسم المعلن من الإعلامي مصطفي الأغا وذلك في السحب رقم 15 لشهر يوليو . كذلك أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم الخميس والذين اشتركوا في سحب يوليو 2021 . كما أن اسم الفائز في مسابقة الحلم الأول في المسابقة والذي يعلن اسمه بالفوز بمبلغ 250 ألف دولار . كذلك بجانب مزايا أخري من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم . تلك التي تكون عن طريق أرقام الهواتف المعلنة لكل بلد والتي يتم من خلالها التسجيل في مسابقة الحلم . كذلك أذأ ما رغب أي شخص في المشاركة في مسابقة الحلم يمكنه ذلك بخطوات سهلة للغاية . كما يتم بإرسال رسالة من هاتفك علي الرقم المرادف لبلدك . تلك الرسالة التي تحتوي علي كلمة حلم . كذلك في برنامج الحلم يتم توضيح طريقة التأهل في مسابقة الحلم .

الرابح في مسابقة الحلم اليوم وتواريخ بداية المشارة بالمسابقة ونهايتها

تم التصريح من الإعلامي مصطفي الأغا أن مسابقة الحلم اليوم . تلك التواريخ التي بدأت التسجيل في الحلم وهي منذ بداية يناير 2021 . تلك المسابقة DREAM التي تستمر حتي نهاية شهر ديسمبر 2021 . كذلك تستمر مسابقة الحلم اليوم الخميس 2021 بفرصة الفوز التي تستمر إلي نهاية العام الحالي . كما أنه في هذه الفترة المعلنة يمكن لكافة الأشخاص علي مستوي العالم . بأن يشاركوا في الحلم من خلال إرسال الرسالة من الهاتف علي رقم البلد . ذلك يتم من خلال الطرق التي توضح من البرنامج للمشاركة في الحلم . كما تم توضيح شروط الاشتراك في الحلم وهي أن لا يقل الشخص عن 18 عام .

مسابقة الحلم اليوم وأهم التصريحات الخاصة بالمسابقة لكي ما يتم المشاركة بها

لكل من لديه الرغبة في أن يشارك في مسابقة الحلم . ذلك من خلال إرسال الرسالة التي تحتوي علي كلمة DREAM . كما يمكن أن يتم إرسال الرسالة تحتوي علي كلمة حلم أو REVE . كذلك يتم من خلال الرقم الخاص بالبلد المقيم بها الشخص . كما يجب علي أي شخص يشارك في الحلم أن يجاوب علي كافة الأسئلة . حيث تكون الأسئلة بشكل سهل للغاية . كما يتم بعدها إعلان الرابح في مسابقة الحلم اليوم . كذلك يتم تجديد الاشتراك في الحلم بشكل متجدد علي مدار العام . ذلك يتم من خلال إرسال رسالة تحتوي كلمة أنضم أو كلمة JOIN . كذلك من خلال الخطوات المشار أليها يكون الشخص قد تم المشاركة في مسابقة الحلم .

أرقام الهواتف التي من خلالها يتم المشاركة في الحلم علي مدار العام

يتم المشاركة في الحلم من السعودية برقم 858888 شركة STC تكلفة الرسالة 5.75 ريال . كذلك من السعودية علي رقم 650444 شركة MOBILY بتكلفة 5.75 ريال . كما يتم المشاركة في الحلم بالسعودية برقم 755505 شركة ZAIN بتكلفة 5.75 ريال . يتم بعد ذلك إعلان الرابح في مسابقة الحلم بالموعد المحدد . كما يتم المشاركة في مسابقة الحلم من الأمارات برقم 5544 ETSALAT بقيمة 5.25 درهم . يجب أن يكون معلوماً بأن قيمة المبلغ للرسالة تختلف عن قيمة المشاركة عن طريق الاتصال . كذلك بعد أن تتم المشاركة يجب أن يتم الإجابة علي كافة الأسئلة التي تصل لهاتفك بشكل صحيح .

بعض الدول العربية التي يتم المشاركة في حلم عن طريق الأرقام

من داخل دولة الكويت يتم المشاركة عن طريق رقم 4141 STC بقيمة 500 فلس .

كذلك المشاركة من داخل دولة عمان عن طريق رقم 90434 OMANTEL بقيمة 500 فلس .

كما يتم إعلان الرابح في مسابقة الحلم في الموعد المحدد مع الإعلامي مصطفي الأغا .

في الموعد المحدد مع الإعلامي مصطفي الأغا . كذلك يتم المشاركة من داخل العراق برقم 2266 ASIASEL بقيمة 1200 دينار عراقي .

كما يتم المشاركة في مسابقة الحلم من البحرين برقم 94000 BATELCO بقيمة 500 فلس .

من البحرين برقم 94000 BATELCO بقيمة 500 فلس . كذلك المشاركة في مسابقة حلم من داخل مصر برقم 95758 للثلاثة شركات بقيمة 5 جنيه مصري .

من داخل مصر برقم 95758 للثلاثة شركات بقيمة 5 جنيه مصري . كما يتم المشاركة في الحلم من داخل الأردن برقم 98858 ORANGE بقيمة 70 قرش .

كذلك من خلال الأرقام الموضحة يتم المشاركة في الحلم ويتم الإعلان عن الفائز بالموعد المحدد .

الرابح في مسابقة الحلم اليوم الخميس مع الإعلامي مصطفي الأغا . ذلك سيكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية . كذلك سيتم الإعلان عن باقي أسماء الفائزين في مسابقة الحلم .