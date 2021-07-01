تراند الفن: هنا شيحة تنتهي من تصوير “النهارده يوم جميل” عن الاغتصاب الزوجي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - انتهت الفنانة هنا شيحة من تصوير مشاهدها الأخيرة في أجدد أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم “النهارده يوم جميل”، والمقرر عرضه في السينمات قريبًا.

وعبرت شيحة عن حماسها الكبير خلال تصريحات صحفية، لخوض تجربة الفيلم الجريء بفكرته وقضيته، حيث يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعية وبكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوت عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

وتخوض هنا شيحة بطولة فيلم “النهارده يوم جميل” بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة ونجلاء بدر ومحمود الليثي وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد، والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا خلال العام الجاري.

كما كشفت هنا عن سعادتها الغامرة وفخرها بمشاركتها مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، موضحة أن برنامج الأفلام في النسخة الخامسة هذا العام كان مثيرًا وحافلًا بالأعمال القوية والناجحة التي تمكنت من طرح عديد من القضايا والأفكار الجريئة التي تعكس المجتمع بواقعية، كما عبرت عن سعادتها بمشاركة لجنة التحكيم مع المخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبد الفتاح المدير الفني لمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولاندا.

وأوضحت أن هناك “كيمياء” مميزة جمعتهم معًا رغم اختلاف الجنسيات واللغة حتى الخلفية الفكرية لكل منهم إلا أن اللغة السينمائية واحدة عند الجميع رغم اختلاف الألسنة التي نتحدث بها وهو ما أدى لتقديم رؤية تحكيمية مميزة للأفلام.

ويعيد فيلم “النهارده يوم جميل” هنا شيحة إلى شاشة السينما بعد قرابة ثلاث سنوات عن آخر أعمالها “عيار ناري” الذي ظهرت خلاله كضيفة شرف، كما يعد أجدد بطولاتها السينمائية بعد فيلمها الناجح “قبل زحمة الصيف” للمخرج الراحل محمد خان، كما يأتي الفيلم بعد عام من آخر تجارب شيحة الدرامية بمسلسل “شاهد عيان”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.