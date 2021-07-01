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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة في العقد الثاني من العمر، وتعمل في جمع القمامة، للتحرش من جانب شابين، بمحافظة الفيوم بـ مصر.
وظهرت الفتاة المصرية وهي ترتدي جلبابا أسود وخمارا، وهي تجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة “أحد أشهر ميادين محافظة الفيوم، لتفاجأ بشابين من المتسولين يتحرشان بها.
وحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها فالتقطت قطعة حجر من الأرض وبدأت في رشقهما بها إلا أنّهما بادلاها الرشق بالحجارة، وسط مرور عشرات السيارات التي لم يتوقف أحد منها للمساعدة.
وظل الشابان يتحرشان بعاملة جمع القمامة وسط دفاعها عن نفسها، وأزالوا عنها حجابها عدة مرات فكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. شابان يتحرشان بفتاة في ميدان عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.