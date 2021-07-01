تراند الفن: مغنى راب فرنسي يفاجئ المذيع بقراءة القرآن على الهواء

صحيفة المرصد : فاجأ مغنى الراب الفرنسي، تونسي الأصل، المعروف بإسم برولكس، متابعي أحد البرامج التونسية، برد فعله حين قال له المذيع إنه لا يعرف شيئاً عن الإسلام.

وكانت البداية عندما قال مقدم البرنامج لبرولكس: ” الناس تقول عنك أنك تغني الراب ولا تعرف الإسلام وتتحدث بالأمور الخايبة في المجتمع ولا تعرف حتى تقول جملة واحدة من القرآن”.

ورد مغنى الراب الفرنسي بتلاوة الآية: ” قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا”.

وتابع صاحب الأصول التونسية: “انا احفظ القرآن الكريم، واستشهد بحديث الرسولﷺ: “ليس منا من لم يتغن بالقرآن”.

وأضاف برولكس: حفظت القرآن الكريم في باريس بمدرسة الشيخ الهمامي، وختمت القرآن الكريم هناك”.