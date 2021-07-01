تراند الفن: ضبط راكب قادم من قطر حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمسكنات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقال مصدر جمركي إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه محمد محمود، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب أجنبي من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وأضاف المصدر أنه تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري، مأمور الجمرك، فأفاد بوجود عبوات دوائية تكرارية متماثلة.

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 509 (شرائط) من عقار مسكن و50 عبوة دوائية أخرى بإجمالي عدد 559 مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 73 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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