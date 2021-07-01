تراند الفن: النرويج تمول جنوب إفريقيا بلقاح جونسون آند جونسون رغم حظره

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلنت النرويج تمويل جنوب إفريقيا بـ400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، المضاد لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن اللقاح غير موصى باستخدامه في الدولة الاسكندنافية.

وقالت كاميلا ستولتنبرج، مديرة المعهد الوطني للصحة العامة، إن استخدام لقاح جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا له ما يبرره، وذلك بعد أن أعلنت النرويج حظر اللقاح، بسبب الآثار الجانبية المحتملة والمخاطر الصحية.

ويستثمر صندوق الاستثمار النرويجي للبلدان النامية 7.5 مليون دولار، لدعم إنتاج لقاح جونسون آند جونسون، المضاد لفيروس كورونا المستجد، في جنوب إفريقيا في محاولة لجعل القارة، التي يقل معدل التطعيم الحالي فيها عن 2% من السكان الذين يزيد عددهم عن 1.3 مليار نسمة، يتمتعون بقدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

من المقرر أن تنتج شركة Aspen Pharmacare القابضة في جنوب إفريقيا اللقاح بموجب ترخيص من شركة جونسون آند جونسون، التي قالت إنها لا تهدف إلى جني الأموال من اللقاح ما دام استمر الوباء.

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