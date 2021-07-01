نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الأسنان باستخدام بعض الخلطات الطبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان أصبح هو الأمر الذي يشغل تفكير جميع الأشخاص الذين يعانون من اصفرار الأسنان الناتج من بعض العادات الخاطئة التي يمارسها الشخص كتناول الشاي أو القهوة بكثرة أو التدخين و مما هو معروف أن هذا الاصفرار يسبب الكثير من الإحراج و عدم ثقة الشخص بنفسه غير أن هذا الاصفرار يعطي شكل غير محبب للفم و نظافة الأسنان و بياضها أصبح من أهم مقومات الجمال في الوقت الحالي لذا يجب الحرص دائما علي نظافة الأسنان و زيارة الطبيب باستمرار للعناية بالأسنان ، و من المعروف أن جسد الإنسان وحدة متكاملة و الأسنان جزء مهم من أجزاء الجسم الذي يؤثر علي سلامة البدن، فأي تسوس أو تراكمات علي الأسنان بسبب عدم نظافتها تؤثر علي الجسد كاملا و تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث أن الأسنان المريضة يمكن أن تجعل الشخص يصب بالتهاب مفاصل الفك و تشوه موقع الأسنان ومشاكل عديدة في باقي أعضاء الجسم كالجهاز التناسلي.

تبييض الأسنان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أفضل غسول للفم و طريقة العناية بالفم و الأسنان و التخلص من التهابات اللثة و روائح الفم الغير مستحبة، إما عن طريق العمليات الفيزيائية بحيث يتم إزاله التصبغات الخارجية من علي سطح الأسنان أو عن طريق العمليات الكيميائية حيث تتفاعل المواد مع الأسنان لتجعلها اكثر بياضاً و هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتبييض الأسنان منها معاجين الأسنان المبيضة و جيل التبييض و غسول التبييض بالإضافة إلي المواد الموجودة في عيادات أطباء الأسنان و استخدام الليزر و العديد من الطرق الأخري و لكن لا بد من استخدام المواد الكيميائية تحت إشراف الطبيب و بأدوية مصرح بها من هيئة الغذاء و الدواء.

أسباب اصفرار الأسنان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طرق تبييض الأسنان بالليزر و مزاياها و عيوبها، هناك العديد من العوامل التي تؤدى إلي اصفرار الأسنان و هي كتالي:

عدم الاهتمام بنظافة الأسنان و غسلها بشكل بعد منتظم.

التدخين : شرب السجائر بشراهة يعمل علي اصفرار الأسنان بشكل ملحوظ و تعرض اللثة للالتهابات و ظهور البقع عليها.

: شرب السجائر بشراهة يعمل علي اصفرار الأسنان بشكل ملحوظ و تعرض اللثة للالتهابات و ظهور البقع عليها. تناول الشاي والقهوة :تناول الشاي و القهوة بشكل كبير و عدم الحرص علي غسل الأسنان بعد تناولها يؤدى إلي تصبغ الأسنان.

:تناول الشاي و القهوة بشكل كبير و عدم الحرص علي غسل الأسنان بعد تناولها يؤدى إلي تصبغ الأسنان. استخدام بعض معاجين الأسنان أو الغسول الذي يحتوى علي نسبة عالية من الفلوريدا يسبب اصفرار بالأسنان الذي يعد من أهم و أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان و ظهور البقع علي الطبقة الخارجية للأسنان..

العوامل الوراثية: أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان حيث تكون الطبقة الخارجي “الميناء” اقل سمكاً عن المعتاد فتصبح عرضة للاصفرار.

أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان حيث تكون الطبقة الخارجي “الميناء” اقل سمكاً عن المعتاد فتصبح عرضة للاصفرار. الطعام والشراب: تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوى علي مواد ملونة للاسنان تلتصق علي طبقة الأسنان الخارجية و التي تعمل علي تغيير لونها.

تبييض الأسنان في المنزل

1- تناول الفاكهة والخضروات : حيث أن تناول الوجبات الصحية التي تحتوى علي الخضروات و الفاكهة بكميات كبيره تعتبر غذاءً جيداً لصحة الجسم و الأسنان و تناول الفاكهة و الخضروات الفريش يساعد علي إزاله طبقة البلاك من علي الأسنان كالفواكه التالية:

الفراولة : تعتبر الفراولة من أهم الفواكه التي تساعد علي تبييض الأسنان لاحتواءها علي حامض يسمي ” الماليك “و يمكن إعداده عن طريق هرس الفراولة مع صودا الخبز ووضعهم علي فرشاه الأسنان و تفريش الأسنان و لكن يجب ألا يقوم باستخدام تلك الوصفة بشكل مفرط حيث تؤدي كثرة استخدامها إلي أضرار بطبقة المينا إنما ينصح باستخدامها مرتين فقط في الأسبوع.

: تعتبر الفراولة من أهم الفواكه التي تساعد علي تبييض الأسنان لاحتواءها علي حامض يسمي ” الماليك “و يمكن إعداده عن طريق هرس الفراولة مع صودا الخبز ووضعهم علي فرشاه الأسنان و تفريش الأسنان و لكن يجب ألا يقوم باستخدام تلك الوصفة بشكل مفرط حيث تؤدي كثرة استخدامها إلي أضرار بطبقة المينا إنما ينصح باستخدامها مرتين فقط في الأسبوع. الأناناس:الأناناس له قدرة عاليه علي إزالة طبقة البلاك من علي الأسنان حيث أنه يحتوي علي مادة البروميلين التي تعمل علي إزاله تصبغات الأسنان .

2- استعمال بكربونات الصوديوم علي الأسنان مع قطرات الليمون و التي تعمل علي إزاله التصبغات و الطبقة الصفراء من علي الأسنان ويمكن استخدامها مرتين في اليوم و ستلاحظين الفرق.

3- الفحم النشط : استعمال الفحم يعمل علي إزالة السموم من الفم كما يعمل علي إزالة التصبغات التي توجد علي الأسنان فنقوم بإحضار الفحم و نطحنه حتى يصير مثل البودرة و يوضع علي الفرشاة و نفرش به الأسنان.

4-قشور الفواكه: تعتبر قشور الفواكه مثل قشور الموز أو الليمون أو البرتقال من الأشياء التي تعمل علي تنظيف الأسنان و العمل علي تبيضها حيث تجعلها أكثر نظافة و جمالاً.

5- ملعقة واحدة من زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو حتي يمكنك استخدام زيت دوار الشمس حيث يمكن وضع احد هذه الزيوت علي الفرشاة ثم تفريش الأسنان بها لمدة عشرون دقيقة ثم غسل الفم و ينصح بالغرغرة قبل غسل الفم.

6- تناول التفاح يساعد علي زيادة اللعاب في الفم مما يعمل علي الحفاظ علي الأسنان و منع الروائح الغير مستحبة في الفم.

7- الملح الخشن و الخل: تقوم بتكوين خليك من الملح الخشن و نضع علية الخل و يتم تنظيف الأسنان بواسطة القطنه أو الفرشاة مع الحرص علي مراعاة تجنب ابتلاع الخليط السابق لأنه يحتوى علي مواد قويه علي المعدة و قد تضر بها.

8: الحليب المجفف و معجون الأسنان: يتم خلط الحليب المجفف مع معجون الأسنان الخاص بك و يتم تفريش الأسنان بهذه الخلطة حيث يعمل الحليب المجفف علي إزالة التصبغات من علي الأسنان و جعلها بيضاء.

9- خل التفاح: يعتبر خل التفاح هو الأفضل في “طرق تبييض الأسنان” استخدام خل التفاح يعمل علي التخلص من التصبغات التي توجد علي الأسنان فيمكن استخدامه من مره إلي مرتين في الأسبوع و ذلك عن طريق تخفيفه بالماء و الغرغرة به لمدة خمس دقائق ثم غسل الفم .

10-الحليب المجفف و معجون الأسنان: لا تتعجبي من الأمر كثيراً بالفعل حليب المجفف يعمل علي جعل الأسنان بيضاء و نظيفة كما يحافظ علي البكتيريا النافعة في الفم و التخلص من البكتيريا الضارة و يمكن استخدام الحليب المجفف عن طريق وضع الحليب مع القليل من معجون الأسنان علي الفرشاة ثم تقومي بتفريش الأسنان جيداً.

تبييض الأسنان باستخدام الليمون و البكنج صودا

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أفضل أنواع الغسول للفم من الصيدلية للعناية بالفم ومعالجة التهابات اللثة، هي طريقة سهلة التحضير و بأقل التكاليف و نتائجها فعالة حيث يتم وضع بيكربونات الصوديوم و عصير الليمون في وعاء و يتم مزجهم حتي تظهر فقاعات يتم غمس قطعة من القطن في الوعاء و تمريرها علي الأسنان لمدة دقيقة واحدة ثم نقوم بتفريش الأسنان و استخدام الماء لإزالة ما بقي من اثر الليمون و بيكربونات الصوديوم في الفم.

و بهذا نصل إلي نهاية هذا المقال و قد عرضنا علي حضراتكم أسباب اصفرار الأسنان و طرق تبييض الأسنان عن طريق استخدام بعض الوصفات المنزلية الغير مكلفة إما عن طريق العمليات الفيزيائية بحيث يتم إزاله التصبغات الخارجية من علي سطح الأسنان و لكن هناك بعض الحالات التي يجب لاستخدام عليها زيارة الطبيب طريق العمليات الكيميائية لجعل الأسنان أكثر بياضاً و هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتبييض الأسنان منها معاجين الأسنان المبيضة و غسول التبييض.