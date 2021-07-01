نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Dream” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.. الليلة السحب على جائزة 250000 دولار على شاشة mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب موعد السحب على جائزة 250 ألف دولار أمريكي في برنامج مسابقة الحلم، حيث لم يتبقى غير ساعات قليلا على إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم، ويسارع الكثير من المواطنين إلى الاشتراك في هذه المسابقة من أجل كسب الجوائز المالية، ويبحث الكثير عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم كما ويرغب العديد من المواطنين في معرفة أرقام مسابقة الحلم، بحثا عن ربح الجوائز المقدمة من المسابقة، ونتعرف معكم في سطور هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بموعد المسابقة الذي يعرض مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 على شاشة ام بي سي.

تعد مسابقة الحلم من أضخم المسابقات وأشهرها على مستوى الوطن العربي، حيث يشترك في هذه المسابقة عشرات الآلاف من المشتركين من أجل كسب الجائزة الكبرى، وأعلنت مسابقة الحلم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد السحب اليوم على جائزة 250000 دولار، ويسارع الكثير في الاشتراك ليكون من ضمن الرابحين هذه الليلة، حيث سيتم الاعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم خلال برنامج صدى الملاعب، ويقدم البرنامج مصطفي الآغا، ويتطلع الكثير من المشتركين ليكون أحد الفائزين هذا اليوم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكن لكافة المواطنين الاشتراك في مسابقة الحلم، ولك يجب أن يكون المشترك عربي وعمره بأدنى حد 18 عام، وتستطيعون الاشتراك عن طريق إرسال كلمة dream أو حلم على الأرقام المرادفة لدولتك، أو من خلال الاتصال بالرقم الدولي الموحد (008821622775627)، كما وفرت المسابقة امكانية الاشتراك من خلال الانتقابل إلى رابط المسابقة على الموقع الإلكتروني الخاص بها ويجب على المتشرك ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح، كما يمكن لكم تحميل تطبيق حلم عبر الهاتف المحمول والاشتراك عن طريقه.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم جميع الدول