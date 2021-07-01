نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم mbc على جائزة الـ 250.000$ ومنزل الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه الأنظار بعد قليل صوب شاشة قناة mbc، من أجل متابعة السحب الجديد المرتقب على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، حيث سينكون على موعد مساء اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2021، لإذاعة مراسم السحب على جائزتي الربع مليون$ ومنزل الأحلام مع الإعلامي مصطفى الأغا، في الوقت الذي تتواصل فيه طلبات الاشتراك حتى تلك اللحظة من خلال الطرق الأساسية، فالتسجيل متاح حتى بدء السحب على الجائزة، لأن الفرصة أكبر من بين المشاركين في هذا التوقيت لدخول سحب منزل الأحلام، ننشر لكم اسم الفائز في سحب مسابقة الحلم mbc بعد قليل

كيفية اختيار الفائز في مسابقة الحلم mbc

أما عن كيفية اختيار اسم الفائز في مسابقة الحلم، فتتم بعد الانتهاء من إجراءين هامين:

تلقي طلبات الاشتراك من قبل المواطنين. دخول من تنطبق عليهم الشروط والمواصفات إجراءات السحب.

وهنا يتم الانتهاء من إجراء قاعدة كبيرة من المشتركين تضم الآلاف من جميع الدول ودون استثناء، حيث يتم قبول كل من قام بتفعيل الاشتراك في المسابقة وفق الطرق الأساسية، ولن يتم استبعاد سوى أقارب العاملين في المسابقة، لضمان الشفافية والحيادية، ومنعًا للتلاعب.

إعلان اسم الرابح والاتصال به

وبعد استيفاء الخطوات السابقة، تتم إذاعة حلقة السحب على الهواء مباشرةً بعد تحديد موعدها، ثم يقوم الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب، بالسحب العشوائي من بين المتسابقين، ثم الإعلان رسميًا عن اسم الفائز، ثم الاتصال به على الرقم الشخصي الخاص به لتقديم التهنئة له والحديث معه، ومعرفة ماذا سيفعل بعد استلام جائزته، ثم أخيرًا الحصول على البيانات الشخصية الخاصة به من أجل تحديد موعد تسليمه الجائزة.

الفائز رقم 15 سيكون من نصيب…؟

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء حتى الآن من إعلان 14 فائز في مسابقة الحلم 2021، وننتظر بعد قليل لإعلان اسم الرابح رقم 15 على جائزة الربع مليون دولار، وتحمل الصورة السابقة جميع أسماء الفائزين منذ انطلاق المسابقة خلال العام الجاري على جوائز مالية هي الأضخم، تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، ننشر لكم اسم الفائز فور انتهاء السحب والإعلان عنه.