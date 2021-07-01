تراند الفن: أحمد فتحي يصافح لاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - حرص أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، على مصافحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وتوجه فتحي إلى لاعبي الأهلي والجهاز الفني فور الوصول إلى غرفة خلع الملابس، وصافحهم، حيث تربطه علاقة قوية بهم.

وكان فتحي واحدًا من العناصر المهمة في النادي الأهلي، حيث ارتدى قميص الفريق الأحمر لمواسم عديدة، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب.

وانتقل فتحي إلى نادي بيراميدز مطلع الموسم الحالي، بعدما انتهى تعاقده مع الأهلي.

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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