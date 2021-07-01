تراند الفن: توتنهام يخبر نونو سانتو بموقف “كين” من الرحيل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - تحدث مجلس إدارة نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، مع المدير الفني نونو سانتو، المدرب الجديد الذي تولى تدريب الفريق الإنجليزي، بشأن المهاجم هاري كين.

وكشفت صحيفة “التيليجراف”، أن إدارة نادي توتنهام هوتسبر، أخبرت المدرب “نونو إسبريتو سانتو” من قبل توتنهام بأن هاري كين لن يباع هذا الصيف.

وظهرت الآونة الأخيرة، العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي هاري كين، لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مجلس إدارة نادي توتنهام الإنجليزي، أنهم متمسكون بمهاجم الفريق كين، وذلك خاصة عقب الغضب الجماهيري الذي ظهر خلال الفترة الماضية ضد الإدارة.

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