تراند الفن: ننشر الجدول الرسمي لـ”الحد الأدنى للأجور”.. ورقة وقلم واحسب مرتبك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏54 دقيقة مضت أخبار الساعة 95 زيارة

تساءل عدد من المواطنين عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2021، وعن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة، بدءا من اليوم الخميس الموافق 1يوليو 2021، والذى نص على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

حيث جاء نص المادة الأولى «تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، بحيث لايقل الحد الأدنى لأجر الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وجاء جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2021، على ما يلي:

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2021:

– الدرجة الممتازة 8400 جنيه.

– العالية 6000 جنيه.

– مدير عام 4800 جنيه.

– الأولى 4200 جنيه.

– الثانية 3600 جنيه.

– الثالثة 3120 جنيهًا.

– الرابعة 2880 جنيهًا.

– الخامسة 2640 جنيهًا.

– السادسة 2400 جنيه.