فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : ظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو من داخل طائرته الخاصة الفاخرة وهو يتناول الطعام على أنغام أغنيته “فيرسيتشي بيبي”. وعلق محمد رمضان قائلاً عليها “صحتك راس مالك اللهم ديمها على الجميع”. ونشر “رمضان” على حسابه بموقع “إنستغرام” مقطع آخر، وهو يتجول برفقة حيوان الفهد أثناء إقامته في دبي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد رمضان يستعرض داخل طائرته الخاصة ويتجول بصحبة حيوان الفهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.