تراند الفن: وزير المالية الكويتي: السیولة في خزینة الدولة استنفدت بالكامل

صحيفة المرصد : كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حماده، حجم السيولة في خزينة الدولة “صندوق الاحتياطي العام”.

وقال وزير المالية في بيان صحفي اليوم: “السیولة في خزینة الدولة (الاحتیاطي العام) استنفدت بالكامل في الصیف الماضي، نتیجة السحوبات التي تمت لتغطیة مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات ھیكلیة متراكمة”، حسبما أعلنت جريدة الرآي الكويتية.

وتابع خليفة حماده: “أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 % من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي، اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019)، فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة”.

وزاد وزير المالية الكويتي: “نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة”.