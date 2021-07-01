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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 56 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة
صحيفة المرصد : كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حماده، حجم السيولة في خزينة الدولة “صندوق الاحتياطي العام”.
وقال وزير المالية في بيان صحفي اليوم: “السیولة في خزینة الدولة (الاحتیاطي العام) استنفدت بالكامل في الصیف الماضي، نتیجة السحوبات التي تمت لتغطیة مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات ھیكلیة متراكمة”، حسبما أعلنت جريدة الرآي الكويتية.
وتابع خليفة حماده: “أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 % من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي، اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019)، فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة”.
وزاد وزير المالية الكويتي: “نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير المالية الكويتي: السیولة في خزینة الدولة استنفدت بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.