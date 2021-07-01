تراند الفن: بالفيديو.. مهندس معماري يكشف أبرز المشاكل التي تحدث في المباني السكنية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف المهندس المعماري، تركي الحصيني، أبرز المشاكل التي تحدث في المباني السكنية، بعد تطبيق كود البناء بشكل رسمي، بداية من مطلع الشهر الجاري.

وقال الحصيني خلال حلوله ضيفًا على قناة الإخبارية: “هبوط الأرضيات من أبرز المشاكل التي تحدث في المباني السكنية، هبوط الأرضيات في الدور الأرضي بسبب عدم التفاني، وأيضا بسبب التصدعات، وفي مباني غير معزولة وغير مضمونة”.

وتابع: “المشاكل الكهربائية والمشاكل الصحية، المباني عمرها 5 سنوات وتحس إنها من 20 سنة، بسبب عدم اشتراطات الأكواد، وتطبيق المواصفات والشروط، الفيلات التي كانت تنفذ دون تطبيق كود أو مواصفات، توقف فيها العمل بداية من 1-7”.

وأكمل تركي الحصيني: “لا يمكن لأي شخص أو مطور أو منفذ يصدر رخصة إلا عن طريق الكود وإصدار الرخصة والتعاقد مع مكتب هندسي والتعاقد مع مهندس مشرف أو مكتب مشرف، والتعاقد أيضًا مع مقاول مؤهل من هيئة المقاولين، والتأمين على المبنى لـ 10 سنوات، هذه تحد من الإشكالات”.

وأضاف: “ما راح يكون في تغير في أسعار المباني، إذا قارنا مبنى الآن، ولا من 10 سنوات كانت تطبق فيه الاشتراطات دون إلزام، الآن السوق في تفاوت بين المنتج الرديء والمنتج المطبق فيه المواصفات والشروط، أكيد بيصير في تفاوت للي يشتغل بدون اشتراطات”.

واختتم:”الفيلات السكنية هي أبرز المباني المستهدفة الآن، الفترة اللي راحت طبقت على التجاري، الآن من 1-7 تطبق على المباني السكنية، وهذا من أفضل القرارات الصراحة لتبطيق الكود، إلزام المالك بالتعاقد مع مكتب إشراف هندسي، والتعاقد مع مقاول مؤهل لأن أغلب المقاولين بالسوق ما عندهم تأهيل”.