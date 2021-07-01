تراند الفن: رسالة صادمة من حسين فهمي لمحمد رمضان – مش هتصدق وصفه بايه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو جديد يظهر فيه الفنان الكبير حسين فهمي، يشيد بنجاحه وتحقيقه لشعبية جماهيرية كبيرة

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء، أعوذ بالله من كلمة أنا

يشار أن محمد رمضان تعرض لأزمة مؤخرًا بعد اتهام الفنانة سميرة عبد العزيز له بسبها بسبب عدم رغبتها في الاشتراك في أحد أعماله الفنية وهو الأمر الذي نفاه رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب “ثابت” الذي نال إعجاب الجمهور وتصدر محركات البحث، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة و توزيع «كول بكس بوي»

كما شارك محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “موسى” مع سمية الخشاب وهبة مجدي وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة