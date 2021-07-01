فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت منوعات 40 زيارة أعلنت مؤسسة بي بي سي نيوز عربي عن وظيفة جديدة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث أعلنت المؤسسة عن حاجتها لمسؤول تحرير أخبار للعمل بإذاعة بي بي سي.. ونحن نحذر من يريد التقدم على وظائف بي بي سي ونقول لمن يريد التقدم على وظائفهم أنهم يريدن أن يعلموك الكراهية، كراهية وطنك وبلدك وكيف تعمل ضدها، فسياسة بي بي سي على مدار العصور القديمة والحديثة دائمًا ما تنحاز ضد جمهورية مصر العربية، فلو أردت أن تذهب للعمل معهم، سيدربوك على كيفية فبركة التقارير الصحفية، وكيفية ضرب الأخبار ضد بلادك ومع مصالحهم الشخصية.. لذلك نحن نقدم نصيحة للشباب اوعى تقدم طلب للعمل في وظائف بي بي سي: هتعملك الكراهية.. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نصيحة اوعى تقدم طلب للعمل في الوظيفه دي: حتعلمك الكراهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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