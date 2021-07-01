تراند الفن: “والله مو حقك” ..شاهد مشهورة سناب تهدي والدتها سيارة فارهة وأطقم ذهب

صحيفة المرصد : تصدر وسم “حنان المقبل تهدي أمها جيب لكزس”، مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تويتر، اليوم الثلاثاء، بعدما قامت المدونة بإهداء والدتها سيارة.

وظهرت الناشطة حنان المقبل، برفقة والدتها وقدمت لها العديد من الهدايا، لتتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

ورافقت حنان المقبل والدتها ممسكة بيدها إلى سيارتها الجديدة من نوع لكزس، بيضاء اللون، وقالت لها: “والله مو حقك، مو حقك، تعالي شوفي، في إشارة إلى الهدايا”.

وبخلاف السيارة، أهدت حنان المقبل والدتها عدة أطقم ذهب، وتم وضعهم على مقدمة السيارة”.