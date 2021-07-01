تراند الفن: بعد مرور 30 دقيقة.. الهدوء يسيطر على مباراة الأهلي وبيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - مرّت 30 دقيقة من زمن المباراة التي تجمع الآن بين فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وظل التعادل السلبي مسيطرًا على مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما هدأ الطرفان من الناحية الهجومية عكس بداية المباراة.

وكانت هناك بعض الفرص الخطيرة من جانب فريق بيراميدز هدد بها مرمى الأهلي؛ ولكن حتى الآن لم يتمكن أيا من كلا الفريقين من تسجيل أي هدف.

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