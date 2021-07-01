تراند الفن: التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - انتهى منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد نظيره بيراميدز بالتعادل السلبي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة بخطورة هجومية مفاجئة من جانب فريق الأهلي بحثًا عن الهدف، وظهرت خطورة من جانب بيراميدز وهدد مرمى المارد الأحمر بأكثر من فرصة خطيرة.

وتمكن الأهلي من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 44 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتعرض محمود نبيل دونجا نجم فريق بيراميدز إلى الطرد في الدقيقة 47 بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي لاعب الأهلي.

وبمرور الوقت هدأت المباراة من جانب كلا الطرفين ولكن ظل الفريقين يبحثان عن خطف الهدف الأول ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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