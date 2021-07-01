تراند الفن: مصر تحسم الجدل حول ارتداء المايوه الشرعي

صحيفة المرصد : قال عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، إنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالمايوه الشرعي للسباحة.

وأشار إلى أن المايوه الشرعي مسموح بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية والفنادق بمنطقة الساحل الشمالي طالما أن المايوه مصنوع من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة ولا تسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع المياه. وفقاً لـ”الوطن”

ولفت إلى أن الغرفة طالبت في وقت سابق من كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.