تراند الفن: مدرب بلجيكا يتحدث عن جاهزية دي بروين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:09 مساءً - تحدث روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في تصرحيات صحفية، حول جاهزية لاعبه كيفين دي بروين، واحتمالية مشاركته في مواجهة إيطاليا المقبلة.

وقال مدرب بلجيكا: “جاهزية دي بروين؟ سننتظر حتى آخر دقيقة ممكنة قبل أن نتّخذ قرارًا بشأن مشاركة دي بروين وهازارد.. من الصعب أن يكونا جاهزَيْن بنسبة 100% ولكن كل ساعة تمرّ تمنحنا مزيدًا من الأمل”.

وتابع ‏روبيرتو مارتينيز: “دي بروين لديه شعور جيد حيال موضع إصابته، وفرصه في المشاركة أكبر من فرص إدين هازارد”. ‎

ومن المقرر أن يواجه منتخب بلجيكا نظيره إيطاليا، غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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