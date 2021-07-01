تراند الفن: 3 جنيهات سعر التوصيلة.. مصادر رسمية تكشف منشورًا يوجه المواطنين بسعر أجرة التوك توك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - تداول عدد من مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يؤكد بأن قرارًا حكوميًّا ينص على أن المجالس المحلية قررت تحديد أجرة التوكتوك بقيمة 3 جنيهات.

وطالب المنشور المواطنين بعدم دفع ما يزيد على 3 جنيهات، منوهين بأنه في حالة طلب مبلغ أكبر، على المواطن أخذ سائق التوك توك إلى مركز الشرطة أو المجلس المحلي التابع للمركز في حالة معارضة سائق التوك توك وتحرير محضر رسمي، وطلبه تسعيرة أكبر من المحددة.

وتواصل “القاهرة 24 “مع الدكتور خالد قاسم متحدث التنمية المحلية، والذي قال بدوره بإن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأن المجالس المحلية لا وجود لها، ولم تنتخب حتى الآن، موضحًا أن المحافظة لم تتلقّ مثل هذا القرار، قائلًا بأنها من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أن المحافظة تحاول منع سير التوك توك في العديد من المناطق، مؤكدًا: لم يصل إلينا مثل هذا القرار.

وفي سياق متصل، يتم تحديد أجرة التوك توك بين السائق والراكب بالتراضي، وفقًا للمسافة التي يريد الراكب الوصول إليها.

وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم لمجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية ستعطي مدة محددة لتسجيل وترخيص مركبات التوك توك، وبعد المهلة سيتم مصادرة التوك توك غير المسجلة، مضيفًا أن تسجيل التوك توك إجباري خلال المدة التي ستحددها وزارة الداخلية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أن صاحب المركبة هو المستفيد من تسجيل مركبته لحصوله على تأمين اجتماعي.

وتابع بأن هناك مسارًا آخر، وهو تسليم التوك توك وتقييم سعره، وخصم قيمة التوك توك من قيمة السيارة الميني فان، ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه ستظل هناك قيود على التكاتك بعد الترخيص وليس معنى ترخيص التوك توك سيره في أي مكان، متابعًا التوك توك ستسير على حسب خط السير التي ستحدده المحافظة، وسيارات “الميني فان” أيضًا لن تسير في أي مكان وسيكون له خط سير تحدده المحافظة، مستطردًا أن شروط الحصول على رخصة قيادة “الميني فان” هي نفس شروط الحصول على رخصة السيارة العادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.