تراند الفن: مرور الجيزة: إغلاق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام لنقل مرافق مترو الأنفاق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:09 مساءً - أعلنت إدارة مرور الجيزة غلقًا جزئيًا بشارع الهرم بالاتجاهين بتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق.

وأشارت الإدارة إلى أن الغلق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع.

وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

وتستلزم الأعمال إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ثلاث أيام، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 حتى صباح يوم الأحد الموافق 4/7/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط دون تعطيل حركه المرور.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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